Michael Wendler und Laura Müller: Schock-Wende! Die Hochzeit kann nicht stattfinden

Nun ist Schluss mit den versöhnlichen Tönen! Lange Zeit hat unverdrossen betont, wie sehr sie den Vater ihrer Tochter noch immer schätzt. Und kein böses Wort über ihn verloren, obwohl und seine junge Geliebte immer wieder öffentlich gegen sie stänkerten. Doch jetzt redet sie endlich Klartext! Und bringt damit das bevorstehende Wendler-Wedding-Event gefährlich ins Wanken…

Wer noch verheiratet ist, kann nicht erneut vor den Traualtar treten. Zumindest nicht, bis die Scheidung vom Tisch ist. Dieses ziemlich leicht zu kapierende Gesetz kennt jeder, oder? Offenbar nicht! Für Michael Wendler scheint das neu zu sein, wie Claudia Norberg gegenüber "Closer" verrät.

Doch von Anfang an: Dass zwischen ihr und dem Wendler seit vielen Monaten eine Art indirekter Rosenkrieg tobt, ist kein Geheimnis, auch wenn Claudia sich diesbezüglich bislang meist vornehm zurückgehalten hat. Doch die Verlobung mit seiner Teenie-Freundin und vor allem die Tatsache, dass Micha und Laura offenbar den Ehenamen Norberg führen wollen, brachte auch bei der sonst so sanften Ex das Fass endgültig zum Überlaufen. „Das ist ein sehr emotionales Thema und wurde familienintern sehr ausgiebig diskutiert“, verrät uns Claudia aufgebracht.

Streit um den Nachnamen Norberg

Als sie Michael kennenlernte, hörte der noch auf Skowronek, nahm aber nach der Heirat Claudias Namen an, denn Tochter Adeline war vorehelich geboren und trug somit automatisch den Namen der Mutter, und Michael sollte nicht der einzige in der kleinen Familie sein, der anders hieß. Umso unverfrorener, findet Claudia, dass er nun ihren Namen einfach der nächsten Frau geben will. „Auch mein vor drei Jahren verstorbener Vater wäre nicht erfreut darüber, zumal das Verhältnis zwischen den beiden Männern nie gut war.“

Bei den Unstimmigkeiten sei es vor allem ums Geld gegangen. „Michael weiß ganz genau, wie viel wir meinen Eltern zu verdanken haben und dass sie uns all die Jahre immer unterstützt haben, als es uns finanziell sehr schlecht ging.“ Auch deswegen bat Claudia ihn und Laura ausdrücklich darum, sich nicht Norberg zu nennen. „Ich bin es meiner Familie schuldig zu verhindern, dass der Name an eine nicht blutsverwandte Person übertragen wird!“ Die Bitte kam bei Laura gar nicht gut an. „Muss ich sie auch fragen, welches Brautkleid ich trage?“, ätzte sie. „Oder wenn wir ein Kind bekommen, wie es heißt und ob es ein Junge oder Mädchen wird?“

Claudia und der Wendler sind noch verheiratet

Und Michael? Der blies munter ins selbe Horn: „Ich glaube, dass meine Ex auch mal lernen muss, was Scheidung bedeutet. Wir wollen einfach nicht, dass sie sich in unser Leben einmischt.“ Darüber kann Claudia allerdings nur müde lächeln. Denn wenn einer die Definition von Scheidung nicht so richtig parat hat, dann offenbar der Wendler. „Unsere Scheidung ist noch nicht einmal vollzogen“, erklärt Claudia süffisant. „Da ist es für mich natürlich ein wenig verwunderlich, dass er Laura Müller nun schon einen Antrag gemacht hat.“

Ernsthaft? Sie und der Wendler sind offiziell gar keine geschiedenen Leute? „Das stimmt“, bekräftigt sie. Was im Umkehrschluss bedeutet: Die Trauung kann so schnell gar nicht stattfinden. Mit dem pompösen -Event hat Claudia ohnehin herzlich wenig am Hut. Da erinnert sie sich lieber an ihr eigenes Fest. „Das war wirklich gigantisch! Unser Motto von damals: ,Eine Ehe, die für immer halten sollte‘ – wir waren so verliebt.“ Und dann gestattet sie sich noch einen kleinen Seitenhieb. „Natürlich stelle ich mir die Frage, ob seine zweite Hochzeit auch so sein wird wie die, die wir hatten.“ Nun ja. Erst mal muss der Wendler wieder Single sein. Bis dahin bleibt vermutlich noch reichlich Zeit, über künftige Ehenamen zu diskutieren…