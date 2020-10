Michael Wendler und Laura Müller: Sie riskieren ihr Leben

Denn während sich alle Gedanken um den Sänger machen, genießt er sein Leben in Florida. Und bringt sich sogar richtig in Gefahr!

"Bild" liegen Bilder vor, die ihn zusammen mit Laura Müller auf einem Motorrad zeigen. Sie im kurzen Kleidchen, der 48-Jährige cool in schwarz. Und: Beide ohne Helm! Zwar ist es mit dem Gesetzt in Amerika wohl etwas entspannter, aber zumindest Laura muss definitiv als Minderjährige in Amerika einen tragen.

Aber Gesetzt hin oder her, hier geht es um ganz einfach um die Sicherheit. Sollten die beiden in einen Unfall verwickelt sin, könnte ihnen so ein Helm das Leben retten. Das scheint den beiden aber ziemlich schnuppe zu sein...

Ehe-Drama bei Michael Wendler und Laura Müller. Die ganze Geschichte gibt es im VIDEO: