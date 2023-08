Michael Wendler & Laura Müller: Süße Neuigkeiten 2 Monate nach der Geburt

Ganz so schnell wird es dann wohl doch nicht gehen. Dennoch ist Laura Müller noch immer ganz vernarrt in ihren kleinen Rome und scheint ihre Zeit als frisch gebackene Mutter so richtig zu genießen. Auf Rückfrage ihrer Community beschreibt sie das Leben als Neu-Mama als "beste Leben. Ich kann mir ein Leben ohne Rome gar nicht mehr vorstellen. Was ich davor gemacht habe, weiß ich nicht. Alles war langweilig, alles war doof, aber jetzt macht das Leben Sinn. Ich liebe mein Leben. Wir lieben unseren Sohn sehr". Diese süßen Neuigkeiten hören gewiss auch ihre Fans gerne.