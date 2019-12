Michael Wendler und Laura Müller: Tränen-Drama!

Reddit this

Dass Wendler-Freundin Laura Müller nah am Wasser gebaut ist, bewies sie ja schon im "Sommerhaus der Stars". Aber das war offenbar noch gar nichts...

Wie läuft die Liebe zwischen Schlager-Star und Schülerin? Offenbar alles andere als einfach. Denn bei " " plauderte nun aus dem Nähkästchen und verriet, was bei seiner 28 Jahre jüngeren Freundin regelmäßig zu Heulattacken führt...

In der -Show wurde das ungleiche Paar von einem Kamerateam dabei begleitet, wie sie den Clip zum Wendler-Song "Einer liebt immer mehr" drehen. Und genau der Titel des Lieds bietet Anlass zum Tränen-Drama. "Ich sage immer, dass ich ihn mehr liebe. Ich habe mich ja schließlich für den richtigen Mann aufgehoben", glaubt Laura Müller. Doch Michael Wendler sieht das ganz anders: "Laura ist da sehr emotional, die denkt immer, dass jeder Song entweder für sie oder eine andere Person geschrieben ist. Sie fängt dann auch öfter heftig an zu weinen, weil sie denkt, dass jeder dieser Titel genau so passiert ist. Das ist noch ein langer Weg, bis sie da entspannter wird."

Beziehungs-Drama bei Laura und dem Wendler

Und der Song ist nicht der einzige Grund für Zoff zwischen dem Paar. Auch ihre mangelnden Englisch-Kenntnisse bringen Laura regelmäßig zur Verzweiflung. "Ich habe den totalen Druck, Englisch zu lernen. Ich meine, wer spricht denn in Deutschland schon englisch?", klagt sie. Und dann fordert Michael Wendler sie auch noch auf, sich selbst um die Dreh-Location in den USA zu kümmern. Zu viel für die Schülerin.

Laura Müller: Besondere Liebeserklärung an Michael Wendler

Was ihr hingegen leichter fällt: sexy vor der Kamera posieren. Schließlich spielt sie die Hauptrolle im Wendler-Video und zeigt dabei vollen Körpereinsatz. "Ich weiß ja, wie er es gerne haben möchte und ich möchte es ja auch! Ich hoffe, ich kann das gut umsetzen!", gibt sie sich ehrgeizig.

Kein Wunder, dass bei solch heißen Posen immermehr Männer unter die -Bilder der jungen Frau perverse und eindeutige Kommentare schreiben. Und die sind echt geschmacklos!

„Du bist meine heiße Schnecke, ich will dich verführen“, ist da noch harmlos. Manche Perverse lassen ihrer Fantasie und ihrem Fetisch freien Lauf. Laura versucht die unangebrachten Kommentare zu löschen, doch die schießen wie Pilze aus dem Boden. Besonders ihre freizügigeren Bilder sind eine Zielscheibe für die Männer. Ob Michael Wendler auch dafür eine Lösung parat hat?

