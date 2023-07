Michael Wendler & Laura Müller: Trennung trotz Baby?

Gerade die ersten Wochen mit Baby sind für viele Eltern eine schwierige Zeit. Die Umstellung ist riesig – nichts ist mehr wie zuvor. In wenigen Tagen feiert Laura ihren 23. Geburtstag. Bislang drehte sich ihr Alltag ausschließlich um ihren "Schatzi Micha". Trotz Schulden in Millionenhöhe frönte das Paar seinem Luxus-Leben mit Protz-Auto, Luxus-Handtaschen und Besuchen in schicken Restaurants. Das alles ist nun vorbei. Zum ersten Mal in ihrem Leben trägt Laura nun nicht mehr nur die Verantwortung für sich selbst, sondern auch für ein kleines Wesen, das völlig hilflos ist ohne sie. Bislang unterstützte sie ihren Micha stets blind: Um die klamme Haushaltskasse aufzubessern, verkaufte sie sogar noch hochschwanger sexy Fotos von sich auf der Erotik-Plattform "Only Fans". Auf diesem Kanal herrscht aktuell Funkstille. Und auch im familiären Alltag wird der Wendler sich wohl umstellen müssen – als junge Mama hat seine hübsche Frau nun vermutlich andere Prioritäten, als sich in aufreizenden Posen und knapp bekleidet vor ihm – und anderen – zu räkeln.

Unter diesen veränderten Umständen würde Michael, bei allem Hang zum bequemen Leben, sein Geld wohl lieber wieder damit verdienen, woran er immer die meiste Freude hatte: Mit Auftritten und neuen Songs. Hätte er sich nicht mit kruden Verschwörungstheorien selbst die Karriere ruiniert, wäre das alles auch gar kein Problem. Denn damit der Rubel erneut rollt, muss Michael zwingend zurück nach Deutschland. Nur hier ist er bekannt, in seiner Wahl-Heimat Florida kräht kein Hahn nach ihm. Aber sollte er wirklich nach Deutschland zurück kommen – wird Laura ihm so einfach in die alte Heimat folgen? Will sie stillend mit Baby hinter der Bühne kauern und geduldig warten, bis ihr Micha alle neuen Songs seines kommenden Albums "Höllisch gut" geträllert, Autogramme geschrieben und mit jedem Fan für ein Selfie posiert hat? Für seine Fans hat sich der Wendler schon immer gerne Zeit genommen – so lernte er schließlich damals nach einem Konzert auch Laura kennen. Für die Beziehung der Wendlers beginnt also eine spannende Zeit …