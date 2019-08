Michael Wendler und Laura: Müssen sie das „Sommerhaus“ verlassen?

Reddit this

Die Stimmung eskaliert. Nicht ganz unschuldig an der miesen Stimmung: , der sich mit fast allen Hausbewohnern anlegt.

Nach dem Auszug von Jessika Kardinahl und Quentin Parker schnappt sich der Wendler das frei gewordene Zimmer. „Das ist schon ein bisschen krass. Wir müssen draußen schlafen und der krallt sich direkt das Zimmer“ wettern Roland und Steffi Bartsch, die ihr Zimmer räumten, weil sie die Schnarch-Arien von Menowien Fröhlich nicht aushielten.

Muss der Wendler das „Sommerhaus“ verlassen?

Auch Elena Miras ist nicht gut auf den Wendler zu sprechen. Der 47-Jährige will den Neuankömmlingen Sabrina Lange und Partner Thomas Graf das Haus zeigen und sie in das Zimmer von Elena abschieben. Dort schlafen bereits zwei Paare. Der Wendler und seine Freundin schlafen alleine in einem Zimmer. Das ist Elena zu viel, sie flippt völlig aus: „Der fuckt mich ab! Er ist doch nicht der König hier! Der ist doch nicht besser als wir.“ Elena ist sicher, dass er für seine „unanständige alte Männer-Art“ bezahlen muss. „Michael Wendler, hier wirst du entlarvt. Deine Maske fällt. Dann weiß jeder, wer du wirklich bist.“

Willi Herren teilt gegen den Wendler aus

Beim Nudeln kochen eskaliert die nächste Situation. „Wenn mit einem geredet wird, dann gibt man wenigstens eine Antwort, du Spinner“, schreit Willi. „Hörst du das auch, wenn einer mit dir redet, du Honk? Hörst du das?!“ Daraufhin knöpft sich Laura den wütenden Willi vor. Sie fragt ihn, was los ist, kann die Situation nicht nachvollziehen. „Mit dir rede ich da gar nicht drüber. Du bist zu jung. Ja, du bist ein liebes Mädchen. Fall einfach nicht auf die Fresse“, warnt er Laura Müller.

Michael Wendler & Laura: Schlüpfriger Sex-Skandal im Sommerhaus!

Es bleibt spannend, wie es mit dem Wendler im „Sommerhaus der “ weitergeht.