Michael Wendler & Laura Norberg: Schock-Enthüllung! Ist alles nur eine große Lüge?

Ist alles nur ein fieser Fake?

In dem Video täuscht Laura vor, dass jemand den Briefkasten vor dem Haus umgefahren hat, um ihren Schatz vor die Tür zu locken. Dort findet der Sänger den Pickup-Truck vor und kann sein Glück kaum fassen.

Wie die „Bunte“ nun enthüllt, soll Michael das Auto am 22. Januar allerdings selbst geleast haben und ist auch als Fahrer des Wagens eingetragen. Dem Blatt liegen Dokumente vor, die dies beweisen sollen. Wer allerdings ein Auto leasen möchte, muss sich einem Kredit-Check unterziehen und den Vertrag am Ende persönlich unterschreiben. Somit muss der 48-Jährige anwesend gewesen sein, um das Auto in seinen Besitz zu nehmen. Ups! Eine große Überraschung von Laura war das Gefährt also nicht…

Schock-Enthüllung! Liebt Laura ihren Michael etwa nicht mehr?