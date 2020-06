Michael Wendler und Laura: Schock nach der Hochzeit! Das Drama wiederholt sich!

„Ich habe damals Manfreds Trennung von Christine hautnah miterlebt“, erinnert sich Claudia im Gespräch mit "Closer". „Das war alles sehr, sehr traurig.“ Auch für sie selbst, die ihre Schwiegermama wie ihre eigene Mutter liebte. „Christine war immer an unserer Seite.“ Umso schockierter waren sie und Michael, als Manfred seiner Ehefrau vor 15 Jahren überraschend den Laufpass gab. Und zwar, weil er sich – Achtung, Soap-Alarm! – in eine Jahrzehnte jüngere Verehrerin seines Sohns verliebte. „Er hat seine Ehefrau wegen einer jungen Frau verlassen, die eigentlich ein Fan von Michael war“, bestätigt Claudia. Nur ein Jahr später heiratete er sie. „Christine musste daraufhin aus dem schönen Einfamilienhaus raus und in eine Wohnung ziehen. Sie hat damals eine furchtbare Zeit durchlebt!“ Rückblickend kann sich Claudia natürlich noch viel besser mit Christine identifizieren. „Sie war damals 56. Ihre Ehe hat 35 Jahre gehalten. Ich werde dieses Jahr 50. Es ist für mich ein eigenartiges Gefühl, dass ich dasselbe wie sie erlebe.“