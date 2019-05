Michael Wendler und Laura: Trennung besiegelt?

Reddit this

Ziehen da etwa dunkle Wolken am Liebeshimmel au? Michael Wendler und seine Laura scheinen erste Zweifel an ihrer Beziehung zu hegen...

Ihre Liebe legte einen wahren Blitzstart hin: Schon nach wenigen Wochen zog sie zu ihrem nach Florida, und sogar von gemeinsamem Nachwuchs ist die Rede. Doch plötzlich klingt alles ganz anderes...

Offenbar ist den beiden inzwischen aufgegangen, dass man von Luft und Liebe allein doch nicht leben kann. Laura, die für ihren Wendler das Abitur schmeißen wollte, besinnt sich jetzt nämlich um. "Jetzt so kurz vor Schluss aufzuhören, wäre ich glaub ich ganz schön dumm", sagt sie im -Interview. Das würde dann allerdings wohl eine räumliche Trennung von Schatzi Wendler bedeuten...

Doch kein Baby für den Wendler und Laura?

Und was sagt er dazu? "Mir ist es schon wichtig, dass ich eine Partnerin an meiner Seite habe, die selbstständig ist. Die nicht von mir abhängig ist – nicht finanziell und auch nicht auf sonstiger Basis. Sie braucht einen Führerschein, sie braucht auf jeden Fall ein eigenes Einkommen", stellt der Schlagerstar klar. Liegen die Baby-Pläne damit also erstmal auf Eis?

Michael Wendler & Laura: Trennungs-Drama am Flughafen

Sie jedenfalls schweigt sich zu dem Thema Baby aus. Bleibt zu hoffen, dass die beiden doch noch einen gemeinsamen Nenner finden - und ihre junge Liebe jetzt nicht auf die Trennung zusteuert...