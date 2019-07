Michael Wendler und Willi: Jetzt eskaliert der Streit!

Tränen, Tragödien und Drama total - im "Sommerhaus der " ging's von ersten Minute an rund! Doch jetzt kommt heraus: Bereits vorab krachte es zwischen den Beteiligten gewaltig. Den Anfang macht Mallorca-Star . Vor Hunderten Fans stellte er kürzlich den Wendler bloß. Bei einem Konzert gab er den Mitmach-Song „So gehen die Deutschen“ zum Besten. Der Text ist auch für das promillegeschwängerte Partyvolk nicht allzu schwer zu erlernen. Wie’s funktioniert? „So gehen die Deutschen, die Deutschen, die gehen so …“, schmettert Herren da. Dazu marschiert der Malle-Sänger im aufrechten Gang über die Bühne. In der nächsten Strophe ersetzte er „die Deutschen“ gegen „der Wendler“ und schlurfte gekrümmt von links nach rechts. Klarer Seitenhieb.

„Michael und ich hatten immer schon zu manchen Dingen unterschiedliche Ansichten. Mal waren wir Kumpels, mal gab’s Streit“, so Willi im Gespräch mit "Closer". „Zuletzt kam ich wieder gut mit ihm klar – auch wenn ich mich bei meinen Auftritten mal über ihn lustig mache. Das gehört dazu. Aber ich sage ihm immer klar meine Meinung, auch im ,Sommerhaus‘“, betont er.

Eskaliert der Streit zwischen Wendler und Herren?

Dass ein Zusammenleben mit dem Wendler nicht gerade einfach ist, weiß man spätestens seit dem 2014. Wir erinnern uns: Nachdem er sich in Rekordzeit bei allen Campern unbeliebt gemacht hatte, schmiss er schon kurze Zeit später das Handtuch. Ob der Wendler mit seiner Teilnahme am „Sommerhaus“ sein Image retten kann? Willi sagt: „Man kann mit diesem Auftritt an Sympathie gewinnen. Aber auch das glatte Gegenteil kann der Fall sein. Das ist das Spannende an dem Experiment.“

Wann dem sonst so gemütlichen Willi im Haus der Kragen platzen wird? „Wenn es ungerecht zugeht, dann bin ich auf jeden Fall der Erste, der dazwischengeht. Ungerechtigkeiten und Lästereien gibt es bei mir nicht! Jeder, der mich kennt, weiß, ich trage das Herz auf der Zunge, und wenn mir etwas auf den Sack geht, dann sage ich das auch. Und ich sage es den Leuten ins Gesicht und mache das nicht hinter ihrem Rücken!“

Da kann sich der Wendler also auf einiges gefasst machen… Denn auch seine Beziehung mit der 29 Jahre jüngeren Laura Müller (18) kommentiert Willi: „Ich habe das Gefühl, dass der Wendler so ein bisschen die rosarote Brille trägt und das letzte Wort hat die Laura, egal, wie jung sie ist.“ Ganz klar: Willi nimmt seinen Schlager-Kollegen nicht für voll!

