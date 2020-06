Michael Wendler verkauft seine Villa: Der Schlager-Star will aus Deutschland weg

hat eine große Villa und eine Pferde-Ranch. Doch diese will der Schlager-Star jetzt verkaufen – und zwar für 4,7 Millionen Euro!

Die Villa hat 1000 Quadratmeter, 16 Zimmer, vier Bäder, sowie ein Schwimmbad mit Whirlpool und einen Fitnessraum. Diese und die Stallungen stehen jetzt zum Verkauf. Michael Wendler hat auch verraten, weshalb er diese verkaufen will. „Mein Unfall hat alles verändert. Als ich im Krankenhaus lag und zur Untätigkeit gezwungen war, hab ich gedacht: Das kann jetzt noch nicht das Leben gewesen sein, das ich leben wollte!“, erklärt der Sänger gegenüber der „Bild“-Zeitung.

Nach einem schweren Sturz bei den Dreharbeiten zum Sommer-Dschungelcamp ist seine rechte Hand nicht mehr voll funktionsfähig. „Ich kann nicht einmal mehr reiten, was soll ich da mit einem Gestüt?“, so Michael Wendler. Offenbar will der Schlager-Star aus Deutschland wegziehen, wie das Blatt schreibt. „Mein Vater nutzt jede Gelegenheit, um mir einen reinzuwürgen oder um auf meine Kosten Geld zu verdienen. Je mehr Distanz zwischen uns liegt, desto besser!“, erklärt der Sänger.