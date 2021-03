Michael Wendler: Verliert er Tochter Adeline jetzt für immer?

Adeline will ein neues Leben beginnen

Adeline macht kein Geheimnis daraus, dass sie Florida nach ihrem Abschluss verlassen und ein neues Leben beginnen will. Schon im Sommer wird sie mit der High School fertig sein. "Dadurch, dass ich aus Deutschland auch aus einem ziemlich ruhigen Ort komme und jetzt nach Cape Coral gezogen bin und es hier auch alles ziemlich ruhig ist, würde ich mir schon wünschen, in eine Großstadt zu ziehen, wo es einfach mehr zu erleben gibt", erklärt sie vor einiger Zeit im Interview mit RTL. "Ich wünsche mir auf jeden Fall, nach der High School aufs College zu gehen und meinen eigenen Weg zu gehen und das Leben in vollen Zügen auszunutzen und zu leben."

Ob Adeline sich wohl für ein College in Kalifornien entschieden hat? Auf ihrem Instagram-Kanal postet sie nun drei Teile eines Fotos aus dem "Golden State". Bisher gibt es noch keine Erklärung von Adi. Lange dürfte es aber nicht mehr dauern, bis sie das große Geheimnis lüftet.