Michael Wendler: Video aufgetaucht! Dramatische Szenen im Urlaub

Michael Wendler und seine Freundin erlebten in ihrem Urlaub dramatische Szenen in New York!

und Laura befinden sich gerade in New York. Dort verbringt das Paar nicht nur ein paar schöne Urlaubstage, sondern sucht auch nach einer Location für ein Konzert im nächsten Jahr. Für den Sänger wäre es bereits das zweite Konzert in Amerika.

Feuer-Drama im Urlaub

Natürlich gönnen Wendler und seine Freundin sich in der Metropole auch die typischen Hot Dogs und sehen sich an, was die Stadt so zu bieten hat. Bei einem Ausflug in das berühmte Wachsfigurenkabinett „ “ passierte dann allerdings das große Unglück!

Scheinbar brach ein Feuer aus und alle mussten das Gebäude verlassen. Sofort rückten zwei Feuerwehrautos mit lauten Sirenen an und Feuerwehrmänner stürmten hinaus. Wendler filmte die dramatischen Szenen mit seinem Handy, während seine Liebste sich unsicher an ihn schmiegte. Bleibt zu hoffen, dass niemand zu Schaden gekommen ist!