Michael Wendler: Vom Zoll geschnappt!

Es ist passiert! Der deutsche Zoll hat Michael Wendler am Flughafen in Köln rausgefischt.

sorgt derzeit wegen seiner Schulden für Schlagzeilen. Aktuell liegt ein Pfändungsbefehl gegen den Schlagersänger vor. Nachdem er dem Zoll schon einmal durch die Lappen gegangen ist, haben sie ihn jetzt am Flughafen geschnappt...

Michael Wendler wurde vom Zoll gestoppt

Das berichtete Michael selber in seiner -Story. "Heute war es endlich soweit und der deutsche Zoll am Kölner Airport sprach mich an und zwar am Gate nach Zürich… mit der Bitte zur Durchsicht meines Gepäcks", berichtete er. Und was passierte? Nichts! "Die Beamten waren höflich und machten ihren Job professionell. Nach gefühlten drei Minuten war der Spuk vorbei. Resultat: Nichts und gute Reise." Warum sie ihm trotz Pfändungsbefehl nichts abnahmen? Der Wendler reiste ohne Wertsachen. Seine Jacke und seine Tasche hatten kaum einen Wert.

Michael Wendler fliegt nach Florida zu Tochter Adeline

Also konnte der Wendler in Ruhe zurück nach Florida reisen. Dort will er nämlich den 18. Geburtstag seiner Tochter Adeline feiern. Doch lange bleibt er nicht in den Staaten. Schon am Donnerstag will er zurückfliegen, um seine Freundin Laura Müller bei "Let's Dance" anzufeuern.

