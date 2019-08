Michael Wendler: Willi Herren platzt der Kragen!

Beim Einzug von konnte sich Kumpel vor Freude gar nicht mehr einkriegen. Doch das hielt nicht lange an...

Willi Herren: "Du bist ein Kackvogel!"

Wenig später knallte es gewaltig zwischen den beiden Ballermann- . Als Michael seiner 18-Jährigen Freundin Laura auf den Po haute und Willi anschließend auch einen Klatscher anbot, kam es zum Eklat. "Der führt seine Freundin vor", ätzte Willi. "Das ist grenzwertig, was du da machst." Doch damit nicht genug!

Michael Wendler & Laura: Schlüpfriger Sex-Skandal im Sommerhaus!

In der dritten Folge eskalierte die Situation so richtig. Willi wollte dem Wendler eine Frage stellen. Doch machte es sich lieber am Küchentisch gemütlich, statt zu antworten. Für Willi ein Unding! "Was ist denn eigentlich dein Problem? Du bist so ein arroganter Fatzke", schoss es aus ihm heraus. "Kackvogel, Kackvogel, Kackvogel. Du bist ein Kackvogel. Du bist hohl, Michael. Willst du mich provozieren? Du provozierst mich hier die ganze Zeit Michael." Der Wendler verstand die ganze Aufregung überhaupt nicht, was Willi nur noch wütender machte. "Der Wendler, der mir hier fies in die Fresse lacht, ist für mich hiermit gestorben. Du kannst mich mal. Echt. Meine Nominierung steht. In zwei Tagen bist du raus."

Michael und Laura durften doch nicht abreisen

Und so kam es dann auch. Am Ende der Folge mussten Michael und Laura ihre Koffer packen. Gleich fünf Paare setzten sie auf die Abschussliste. Nach der Entscheidung wollten "Schatz" und "Schatzi" nur noch weg aus dem Irrenhaus. Doch das Taxi ließ auf sich warten. Müssen die beiden etwa doch im "Sommerhaus" bleiben? Das zeigt sich wohl erst nächste Woche...

Ist Laura wirklich schwanger? Die verdächtigen Bilder seht ihr im Video: