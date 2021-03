Michael Wendler: Zu geizig für die Beerdigung seiner Mutter? Jetzt spricht er Klartext

Obwohl es mit seinem Vater Manfred immer wieder kracht, hat sich der Ehemann von Laura Müller wieder mit seiner Schwester Bettina versöhnt. "Nach 15 Jahren sprach ich erstmals wieder mit meiner Schwester. Wir telefonieren miteinander! Der Tod meiner Mutter hat also auch etwas Unerwartetes in dieser Sache mit sich gebracht!" Bettina war laut eigener Aussage am Totenbett von Christine und hat die Wertsachen an sich genommen. Also traf er eine Abmachung mit ihr: "Ich versicherte meiner Schwester, nichts vom Erbe zu fordern, wenn sie sich um eine schöne Beerdigung für meine Mutter kümmert!" Am 11. März soll diese in Dinslaken stattfinden. Michael kann wegen der Pandemie jedoch nicht dabei sein. "Im Herzen bin ich es aber."

Drama vor der Familienvilla in Cape Coral! Auf den Bildern im Video zeigt Michael sein wahres Gesicht: