Was für ein cooler Geburtstag! Zunächst wurde pünktlich um Mitternacht mit Sekt angestoßen. Anschließend ging es mit Freunden in ein Restaurant. Dort hielt der Schlagerstar eine kurze Rede und drückte seiner Laura einen dicken Kuss auf den Mund.

Michael Wendler: Erstes Foto mit Laura und seiner Tochter

Süße Geburtstagsgrüße von Laura

Die 18-Jährige bedankte sich auf bei ihrem berühmten Freund und hinterließ ihm eine süße Geburtstagsnachricht. Darin schreibt sie: „Mein liebster Schatz, zu deinem Geburtstag wünsche ich Dir von Herzen alles, alles Gute! Das all deine Wünsche in Erfüllung gehen, Du immer glücklich bist und Dir selbst treu bleibst. Du bist ein wundervoller Mensch, ein so wundervoller Mann und seitdem Du in meinem Herzen bist, ist jeder Tag so vollkommen für mich. Du bringst mich jeden Tag zum Lachen und machst mich zur glücklichsten jungen Frau auf der ganzen Welt! Ich liebe Dich so sehr und zusammen schaffen wir alles! Wir sind ein Team und halten zusammen.“

Hach, wie süß! Über diese romantische Überraschung dürfte sich Michael sicherlich sehr gefreut haben...