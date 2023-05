Michael Wendler: Zurück zur Ex Claudia Norberg! Jetzt ist es offiziell

Laut "Bild"-Informationen hat der Wendler sich mit seiner Firma ein Haus in Cape Coral gekauft. Ganze 1,7 Millionen Dollar soll ihn das gekostet haben. Rund 700 000 US-Dollar zahlte er aus seiner eigenen Tasche, für den Rest nahm er einen Kredit auf. Was Ex-Frau Claudia wohl davon hält, dass ihr Verflossener nun wieder in ihrer Nähe wohnen wird?

Claudia lebt ebenfalls in der Stadt, die besonders für ihre zahlreichen Kanäle bekannt ist. Dort vermietet sie eine Villa namens "The Poolhouse". Für sie dürfte es besonders hart sein, Michael und seiner schwangeren Ehefrau im Supermarkt oder am Strand über den Weg zu laufen. Mal ehrlich: Wer sieht seinen Ex schon gerne happy mit einer wesentlich jüngeren Frau?