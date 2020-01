Michael Wendlers Penis-Pic: Jetzt packt Chris Töpperwien aus!

Da staunen die Fans nicht schlecht! Im Internet findet man derzeit ein Foto von , auf dem sein Penis in voller Pracht bewundert werden kann. Der Schnappschuss soll von einer jungen Frau verbreitet worden sein, die den Schlagerstar 2018 näher kennenlernte. Ob das Foto wirklich echt ist, konnte bisher noch nicht geklärt werden.

Michael Wendler: Jetzt kommt die Wahrheit über seine Penis-Fotos raus!

Chris Töpperwien nimmt den Wendler in Schutz

Viele Fans und Freunde finden es nicht in Ordnung, dass das angebliche Penis-Foto von Michael nun im Internet zu sehen ist. Im Gespräch mit VIP nimmt seinen Promi-Kollegen in Schutz. „Ob er jetzt ein Bild verschickt, oder nicht – das ist eine private Angelegenheit. Das gehört eigentlich nicht in die Öffentlichkeit", feuert er. „In meinen Augen ist alleine eine Veröffentlichung von so einem Foto schon eine Straftat!“

Er rät Michael außerdem dazu, die Sache zu ignorieren. Anders könne man seiner Meinung nach nicht damit umgehen. Und tatsächlich: Bisher hat der 47-Jährige noch nichts zu dem Schnappschuss gesagt.

Ist Laura Müller etwa schon schwanger? Mehr dazu erfahrt ihr im Video: