Michelle: Bittere Klatsche! Jetzt rechnet ihre Tochter ab

So ganz mochte man ihr die versöhnlichen Töne ja von Anfang an nicht … Marie-Louise Reim fühlte sich gedemütigt von dem Mann, den sie liebte. Und von ihrer eigenen Mutter, die ihm danach näherkam. Jetzt nimmt die junge Frau kein Blatt mehr vor den Mund – und verrät, was sie wohl wirklich von hält…

Während ganz Deutschland schockiert auf das skandalöse Familien-Drama reagierte, fand die einzig Leidtragende noch vergleichsweise milde Worte für die unfas bare Tatsache, dass ihre Mama nun mit dem Ex-Rennfahrer Steve anbandelte. Dabei dachte sie vorher noch, dass der nur Augen für sie hatte… Zwar dementiert dieser alles, aber gegenüber der „Bild“-Zeitung sagte Marie-Louise: „Ja, so war es.“ Sie sei verletzt gewesen, aber: „Jetzt wünsche ich den beiden viel Glück.“

Michelles Tochter packt aus

Das klang schon damals viel zu nobel, um wahr zu sein. Wer schafft es schon, einen solchen Verrat einfach so zu vergeben und zu vergessen? Womöglich war der Teenager mit der Situation einfach überfordert, vor Schmerz wie gelähmt und wollte einfach nur in Ruhe seine Wunden lecken. Doch inzwischen scheint sie die Kraft gefunden zu haben, rückwirkend gegen diejenige auszuteilen, die sie so bitter enttäuscht hat. Jedenfalls packte Marie-Louise jetzt in einem Live-Video auf gnadenlos aus, offenbarte ihren Fans, wie sehr sie an dem grausamen Betrug zu knabbern hat. „Ich habe in dieser schweren Zeit gelernt, dass ich mich von den Menschen, die mir nichts Gutes wollen, fernhalte. Denn mir wurde wirklich unfassbare Sch**** angetan“, erklärt sie unverblümt.

Von wem, versteht sich wohl von selbst, zumal Marie-Louise praktisch im gleichen Atemzug anfing, in den allerhöchsten Tönen von Schlagerqueen Helene zu schwärmen: „ ist toll! Sie sieht sooo gut aus, hat eine Hammer-Figur und ist megaaa-sympathisch! Die ist super!“ Autsch, das sitzt! Denn natürlich weiß Marie-Louise ganz genau, dass Helene und Michelle seit vielen Jahren Konkurrentinnen sind. Die eine mit Lobpreisungen zu überschütten, kann der anderen also schon mal ohne Worte zu verstehen geben: Du bist weder toll noch megasympathisch und kannst ihr auch sonst nicht das Wasser reichen! Eine fiese Klatsche in Richtung Mama Michelle!

