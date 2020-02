Michelle: Der nächste Liebes-Schock! Es wird immer krasser!

Es war der Schock-Skandal der Woche! Nicht nur, dass (48) wohl mit dem Ex ihrer Tochter Marie-Louise (19) angebandelt hat. Der umtriebige Verehrer machte seiner ehemaligen Schwiegermutter in spe dann offenbar auch noch gleich einen Heiratsantrag.

Wie kann eine Mutter dem eigenen Kind nur so etwas antun? Die Frage dürfte sich wohl so ziemlich jedem aufgedrängt haben, als bekannt wurde, dass Michelle frisch verliebt sein soll. Denn bei dem neuen Mann an ihrer Seite handele es sich ausgerechnet um den Ex-Freund von Michelles Tochter Marie-Louise, Rennfahrer Steve Feige (40). Besonders fies: Schon kurz nach der Trennung von Marie habe sich Michelle bereits nach einem Konzert ein Hotelzimmer mit ihm geteilt, plauderte ein Vertrauter der Schlagersängerin aus.

Klingt alles unfassbar, wurde aber von Marie-Louise selbst bestätigt: „Ja, es war so! Und ich war verletzt! Aber ich habe liebe Menschen um mich, die mir sehr geholfen haben.“ Sie ringt sich sogar noch ein „Jetzt wünsche ich den beiden viel Glück“ ab, doch so recht mag man ihr die versöhnlichen Worte nicht . Vor allem, nachdem dann auch noch durchsickerte, dass Michelle und Steve angeblich sogar schon verlobt sind! In einer -Story funkelte an ihrem Ringfinger ein verdächtiger Klunker, das Ganze verzierte Michelle dann noch mit Herz-Emojis. Und ließ es sich auch nicht nehmen, ein paar Fan-Reaktionen auf das Insta-Foto zu reposten. „Hast du uns jemanden vorzustellen und uns was mitzuteilen?“, hieß es da unter anderem. Doch mittlerweile dürfte wohl selbst bei hartgesottenen Anhängern die erste Freude über die möglichen Verlobungs- verflogen sein. Denn die ganze Angelegenheit hinterlässt doch einen sehr bitteren Nachgeschmack. Besonders heikel: Michelle und ihre Tochter hatten vor dem peinlichen Drama ein enges Verhältnis, galten als beste Freundinnen. Doch damit ist es jetzt erst einmal vorbei.

Michelle schweigt zu den Liebes-Vorwürfen

Michelle selbst wollte sich zu den Gerüchten nicht äußern. Und auch der Mann in der Mitte des Liebes-Dreiecks dementierte alles: „Michelle und ich sind nicht zusammen, wir sind nur befreundet.“ Außerdem wies er Marie-Louises Aussage von sich. Er und die junge Frau wären niemals ein Paar gewesen!

Marie-Louises Vater Matthias Reim (62), der von 1999 bis 2001 mit Michelle liiert war, zeigte sich von der ganzen Sache schwer erschüttert. „Ich glaube Marie-Louise jedes Wort. Sie war gerade zehn Tage bei mir und hat nur geweint! Ich habe ihr geholfen, den Scherbenhaufen wieder aufzusammeln, und sie so gut getröstet, wie ich kann.“

Nicht nur das Familien-Verhältnis wird unter der üblen Geschichte leiden; die Negativ-Schlagzeilen dürften auch Michelles Karriere nicht gerade guttun: Der renommierte Schlager-Manager Uwe Kanthak, der u. a. auch betreut, hat die Zusammenarbeit mit Michelle abrupt beendet. Vielleicht auch deshalb, weil er vorhat, Marie-Louise zum Schlagerstar aufzubauen. Zwar behauptet Michelle, die Entscheidung sei einvernehmlich erfolgt, nicht aus privaten Gründen, sondern mit „rein beruflichen Zielen“. Trotzdem lässt diese Entwicklung nichts Gutes ahnen. Kanthak hat Michelle Anfang der 2000er-Jahre schon einmal zu großem Erfolg verholfen, etwa mit der Teilnahme am ESC. Als sich ihre Wege später trennten, ging es mit Michelles Karriere bergab: Schulden, abgesagte Auftritte, Insolvenz, zerstörerische Beziehungen und ein Selbstmordversuch folgten. Erst als sich Kanthak zum zweiten Mal dazu bereit erklärte, Michelle zu managen, lief es für sie besser. Scheint so, als hätte sich Michelle mit ihrer neuen Liebe alles andere kaputt gemacht…

