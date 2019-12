Michelle: Dieses Foto lüftet ihr süßes Geheimnis!

Na das ist mal eine Überraschung! Eigentlich wollte nur ein Foto von sich teilen, um ihren Fans einen schönen zweiten Advent zu wünschen. Doch ihr Schnappschuss sorgt nun für besonders viel Aufsehen...

Mattias Reim: Bittere Nachrichten kurz vor Weihnachten

Michelle zeigt sich erneut im Einteiler

Schon vor einigen Wochen postete Michelle zum ersten Mal ein Foto von sich, welches sie in einem sexy Einteiler zeigte. Seitdem erschienen immer neue Bilder von Michelle in ihrem " "-Account, auf denen sie das heiße Teil trägt. So auch gestern! Die Sängerin postete erneut ein Bild von sich in ihrem augenscheinlichen Lieblings-Look zu dem sie kommentierte: "Ich wünsche euch einen schönen 2. Advent." Das so ein Schnappschuss von ihren Fans nicht lange unkommentiert bleibt, ist klar...

Die Fans von Michelle sind aus dem Häuschen

Ich wünsche dir auch einen schönen 2. Advent mein Engel!!! We love uu!!" sowie "Ich wünsche dir auch einen schönen 2. Advent!! Genieße die Tage mit deiner Familie", sind nur einige der Kommentare, die unter Michelles Lieblings-Outfit-Post zu lesen sind. Ob die in der nächsten Zeit wohl noch mehr Bilder von sich in ihrem Hammer-Outfit teilen wird? Wir können definitiv gespannt sein und freuen uns schon jetzt...

Huch, was geht denn zwischen Michelle und ?