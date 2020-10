Michelle: Erschütternde Beichte!

Zwar hat Schlager-Queen Michelle momentan keinen Mann an ihrer Seite, dafür Hundedame Ronja. Die Sängerin nahm den Vierbeiner vor wenigen Wochen bei sich auf. "Ronja ist der bravste Hund der Welt. Ich nehme sie überall mit hin und fühle mich in ihrer Nähe einfach wohl. Ich liebe große Hunde und habe auch in der Vergangenheit einige gehabt", schwärmt Michelle jetzt im Interview mit der "BILD"-Zeitung. Dahinter steckt jedoch auch eine traurige Geschichte...