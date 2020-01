Michelle: Erschütternde Szenen! Ihr Liebe liegt in Scherben!

Oh je! Was ist denn bei Michelle los? Der jüngste Auftritt der Schlagersängerin sorgt nun bei ihren Fans für ordentlich Kopfzerbrechen...

Huch, so kennen wir ja gar nicht. Obwohl die Sängerin nach der Trennung von "Feuerherz"-Sänger Karsten Walter immer wieder betonte, dass sie und ihr Ex freundschaftlich auseinandergegangen sind, zeigt sie ihm nun bei ihrem Auftritt am vergangen Samstag die kalte Schulter…

Michelle ignoriert Karsten

Am vergangen Samstag gab Michelle bei "Die große Schlagerüberraschung" alles, um ihren Fans ordentlich einzuheizen. trommelte für die "Schlagerüberraschung" das Who is Who der Schlagerszene zusammen, um Musik-Ikone Mary Roos einen gebührenden Bühnenabschied zu geben. Definitiv ein gelungener Abend! Ein Detail stach den Fans von Michelle jedoch ganz besonders ins Auge! Obwohl die Sängerin nämlich des Öfteren in unmittelbarer Nähe zu ihrem Ex Karsten Walter stand, würdigte sie ihm keinen Blick! Ist bei den beiden etwa doch nicht alles so harmonisch, wie Michelle immer betont?

Michelle und Matthias verstehen sich blendend

Während zwischen Michelle und ihrem Ex Karsten scheinbar Eiszeit herrscht, kann sich die Sängerin zumindest auf ihren Ex-Mann Matthias Reim verlassen. Auch nach ihrer Trennung verstehen sich die beiden nach wie vor blendend und arbeiten sogar zusammen. So zeigen sich die beiden auch immer wieder zusammen in der Öffentlichkeit und zeigen, dass sie auch nach ihrer Trennung ein absolutes Dream-Team sind. Ob Michelle und ihr Karsten wohl in der nächsten Zeit ein ähnlich gutes Verhältnis zueinander bekommen werden? Wir können definitiv gespannt sein...

