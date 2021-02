Michelle: Hat sie das eigene Kind in die Depression getrieben?

In einer Instagram-Fragerunde erklärte Marie nun, Panikattacken und Depressionen gehabt zu haben. „Ihr seid nicht alleine, ich hatte damit auch schon zu kämpfen“, so die Nachwuchssängerin. „Macht euch da keinen Druck, das ist nichts Unnormales!“ Dazu lud sie ein Foto aus dem Zeitraum hoch, in dem es ihr mental so schlecht ging – ein Bild, das vor eineinhalb Jahren entstand.

Klagt sie so etwa ihre Mutter an, dass die schuld war an ihrem schrecklichen Zustand? Scheint so, denn ungefähr zu diesem Zeitpunkt kam es damals zum Zerwürfnis der beiden!