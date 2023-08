Michelle Hunziker: Baby-Hammer! Tochter Aurora hat erneut Grund zur Freude

Zu Deutsch schreibt Aurora: "Man kann sagen, dass die Geburt von Raffaela mein Leben wirklich verändert hat. Sie war das erste meiner vier Geschwister, sie kam nach 14 Jahren als Einzelkind zu mir und lehrte mich neben vielen anderen Dingen eine Liebe, die ich nie gekannt hatte und von der ich nicht wusste, dass ich sie brauchte: die Geschwisterliebe. Es ist diese Liebe, die einen lehrt, zu teilen, zu relativieren, zu wachsen. Von dem Moment an, als ich sie in meinen Armen hielt, verschwanden alle Ängste, machten Platz für neue Empfindungen, die ich nie zuvor gespürt hatte, und ließen ein neues Ich entstehen. Heute ist Raffa 12 Jahre alt und es wird immer schwieriger, sie zu halten, denn sie wird bald größer sein als ich. Heute hält sie meinen Sohn in ihren Armen und erinnert mich daran, wie außergewöhnlich das Leben ist. Herzliche Grüße meine Liebe".

Dass ihre kleine Schwester Raffaela ihren Sohn Ceasre heute auf dem Arm hält, scheint Aurora Ramazzotti sehr zu rühren. Was eine süße Patch-Work-Familie.