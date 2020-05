Michelle Hunziker: Baby-News! Sie verkündet es auf Instagram

Familie Hunziker-Trussardi wird immer größer! Aus ihrer ersten Ehe mit Eros Ramazotti hat Tochter Aurora. Aus der Ehe mit ihrem jetzigen Mann Tomaso stammen die beiden Töchter Celeste und Sole. Gemeinsam wohnt die Familie mit ihren zwei Zwergpudeln unter einem Dach. Doch damit nicht genug...

Michelle Hunziker: Haare ab!

Michelle Hunziker: "Wir sind alle verliebt in ihn"

Michelle, Tomaso und die Kids haben sich einen dritten Hund angeschafft. Auf verkündet sie jetzt die wundervolle Neuigkeit. "Hier ist er … Das neue Baby des Hauses", schreibt Michelle zu einem Bild von ihrem zuckersüßen Welpen. "Wir sind alle verliebt in ihn. Einschließlich Lilly und Leone."

Das steckt hinter dem Namen

Der kleine Windhund heißt Odino, was auf Italienischen so viel wie Schwänzchen bedeutet. Der Grund für den ungewöhnlichen Namen: Er ist der einzige in seinem Wurf, der mit einem krummen Schwanz auf die Welt kam. Seiner Niedlichkeit tut das aber keinen Abbruch. Die Familie ist hin und weg von der kleinen Fellnase, postet einen Schnappschuss nach dem nächsten. Der kleine Hund ist sicherlich eine gute Ablenkung in dieser schweren Zeit...

