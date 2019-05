Michelle Hunziker: Baby Nummer 4! Sie lässt die Bombe platzen

Reddit this

Süße Baby-News von Michelle Hunziker! Die Moderatorin will nochmal Mutter werden.

Hunziker liebt Kinder über alles. Die 41-Jährige ist stolze Mama von drei Töchtern: Aurora, Sole und Celeste. Kommt jetzt Baby Nr. 4?

Michelle Hunziker: "Die Familienplanung ist noch nicht abgeschlossen"

Die Moderatorin wünscht sich nämlich noch weiteren Nachwuchs. "Wir haben noch nicht damit abgeschlossen. Wir sind sehr happy jetzt, so wie es ist", verriet sie im Interview mit " .de". Ob sie sich beim nächsten Mal einen Jungen wünscht? "Ich habe drei Töchter und muss dem lieben Gott Dankeschön sagen. Wenn es noch dazu kommt, dann ist es okay und dann ist es egal, ob es ein Junge oder ein Mädchen ist, Hauptsache es ist gesund."

Michelle Hunziker: So heiß ist ihre Bade-Mode für Aldi-Süd!

Doppelte Baby-News?

In einem Interview mit dem amerikanischen Magazin "People" verriet sie vor einer Zeit, dass sie gerne gleichzeitig mit ihrer 22-jährigen Tochter Aurora schwanger werden will. "Ich habe immer gehofft, sehr früh Oma zu werden. Mehr noch: Wäre es nicht schön, in zwei bis drei Jahren zusammen schwanger zu sein?" Mal sehen, wann es soweit ist...