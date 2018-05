Michelle Hunziker: Baby-Überraschung mit 41!

Die Familie vergrößern? Das wäre der absolute Traum von Michelle Hunziker und ihrem Ehemann Tomaso Trussardi (35). „Ich liebe eben Kinder und Babys über alles“, betont die sonst sehr zarte Moderatorin, die sich jetzt mit Bäuchlein zeigt. Mit ihrer Handtasche versucht sie eine kleine Wölbung zu verstecken, doch diese Geste macht es nur noch auffälliger...

Michelle Hunziker: Baby-Überraschung bei Tochter Aurora

Ist Michelle Hunziker schwanger?

Sie hatte schon 2017 angekündigt, dass dieses Jahr endlich Baby Nr. 4 geplant sei. Schließlich ist Tochter Aurora 21 Jahre alt und auch Sole und Celeste sind schon 4 und 3. Und damit alt genug für ein Geschwisterchen. Mode-Unternehmer Tomaso wünscht sich nichts mehr als einen Sohn.

Zu gönnen wäre Michelle Hunziker das Baby-Glück. Denn auch sie hätte so gerne zu ihrem Mädchen-Trio einen kleinen Jungen. „Wenn Gott will, werde ich noch einmal schwanger. Wir wünschen uns noch ein Kind“, sagte sie in der Vergangenheit immer wieder in Interviews. Das Babygeschlecht ist dabei aber nur zweitrangig: „Eine Chance noch. Wenn es wieder ein Mädchen wird, bin ich happy. Dann ist Schluss.“

Hoffentlich hat ihr Herzenswunsch sich jetzt endlich erfüllt...