Michelle Hunziker: Bittere Beichte! Sie kann ihre Einsamkeit nicht länger verstecken

Im August hat sie das letzte Mal ein Pärchen-Foto gepostet, sich seither kein einziges Mal mehr an der Seite ihres Mannes gezeigt. Ist die Scheidung längst beschlossene Sache? Sie schweigt. Privates macht sie schließlich am liebsten mit sich selbst aus: "Ich ziehe mich in mein Zimmer zurück, schließe die Tür und denke nach. Oder ich weine nachts kurz in mein Kopfkissen."

Stürzt sie sich deshalb so in die Arbeit? Ihre Karriere kurbelt sie gerade nämlich ordentlich an. In Italien moderiert sie bereits etliche Shows, auch in Deutschland wird sie jetzt immer häufiger zu sehen sein. Neuester Coup: Sie wird in der 3. Staffel der Comedy-Reihe "LOL" dabei sein.