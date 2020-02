Michelle Hunziker: Ehe-Drama! Tomaso führt ein geheimes Doppelleben

Vor laufenden Kameras inszenieren sich die beiden stets als glückliches Ehepaar – trotzdem ist Eifersucht ein großes Thema im Hause Hunziker-Trussardi. Kein Wunder: Der -Unternehmer interessiert sich auffällig für hübsche junge Frauen auf .

Angespannte Gesichter und gedrückte Stimmung bei Hunziker (43) und Tomaso Trussardi (36)! Der Grund dafür könnte sein höchst konzentrierter Blick aufs Handy sein. Hält Michelles Angetrauter auf Instagram etwa mal wieder Ausschau nach außerehelichen Schönheiten? Gut möglich, denn beim Blick auf Tomasos Instagram-Account fällt auf, dass sich in seiner Aboliste ziemlich viele Beautys finden, die sich auf ihren Fotos gern aufreizend und möglichst sexy präsentieren.

Wann platzt Michelle Hunziker der Kragen?

Bei einigen dieser Models und Moderatorinnen kann Tomaso offenbar nicht widerstehen und hinterlässt schon ab und an mal ein „Gefällt mir“ unter den scharfen Postings. Das dürfte wiederum Michelle gar nicht gefallen. Denn die gab bereits mehrmals zu: „Ich bin schrecklich eifersüchtig, ich komme nicht dagegen an! Ich bin, was das angeht, wirklich eine Italienerin und mag so was gar nicht.“

Michelle Hunziker: Baby Nummer 4! Sie bestätigt die wundervollen News

Gerade erst kam es auf einer Party sogar zu einem echten Eifersuchts-Drama. „Ein Mädchen hatte zu viel getrunken und klebte richtig an Tomaso“, so Michelle. „Als sie auch noch ihre Hand auf sein Knie legte, konnte ich nicht mehr an mich halten.“ Sie fackelte nicht lange – und schmiss die lästige Konkurrentin einfach raus. Alle Achtung, ganz schön konsequent! Kaum vorstellbar, dass die energische Michelle den heißen Insta-Flirtereien ihres Schatzis noch lange friedlich zuschaut. Da könnte sich ein Gewitter am Ehehimmel zusammenbrauen...