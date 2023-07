Michelle Hunziker: Es läuten die Hochzeitsglocken!

Zu Deutsch schreibt die einstige "Wetten, dass..?"-Moderatorin unter dem Post: "Liebe Francesca und lieber Santo, ich möchte euch dafür danken, dass ihr mein romantisches Herz mit eurer reinen, strahlenden Liebe genährt habt, mit euren Küssen, euren mitfühlenden Blicken, eurem Leben... jeder kann lieben und geliebt werden und ihr habt uns gestern daran erinnert. So viele Emotionen... Ihr habt gestrahlt und wir lieben Euch sehr, sehr! Ein Hoch auf die Braut und den Bräutigam!"

Ob sich da wohl auch Michelle selbst mal wieder etwas Liebe in ihrem Leben wünscht? Diese bekommt sie jedoch auch ohne einen Mann an ihrer Seite. Tochter Aurora war ebenfalls mit von der Partie und strahlte mit ihrer Mutter in den süßen Schnappschüssen von dem Abend um die Wette. Bei so vielen Herzensmenschen um sich herum muss Michelle sich ja keinen Kopf machen - der Richtige für sie wird sicherlich bald kommen.