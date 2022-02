Michelle Hunziker: Herber Schlag von Ex-Ehemann Tomaso!

Schon vor längerer Zeit stellte sie die Beziehung zu dem Mailänder Modeunternehmer infrage. Wurde von Tag zu Tag unglücklicher. "Wenn es mir nicht gut geht, zeige ich das nicht in der Öffentlichkeit. Ich weine dann manchmal in mein Kopfkissen", sagte sie vor ihrem 7. Hochzeitstag im Oktober. Da hoffte sie noch darauf, ihre Liebe zu retten. "In einer Beziehung muss man jeden Tag um sein Glück kämpfen. So ist das wohl in einer Ehe, und es ist sicher auch nicht immer leicht." Den Kampf hat sie nun aufgegeben. Die Schweizerin zog den Schlussstrich. Finanziellen Ärger soll es nicht geben, bei der Hochzeit vor sieben Jahren einigte man sich auf Gütertrennung.

Doch während Michelle jetzt alleine in Mailand mit den gemeinsamen Kindern sitzt, amüsiert sich Tomaso bereits im Skiurlaub mit attraktiver Begleitung – und die sieht seiner Ex verblüffend ähnlich. Bei Trussardis Pistenperle soll es sich um die Italienerin Carlotta Devoto handeln, sie kommt aus Verona, hat ihrem Social-Media-Profil zufolge drei Kinder. Dass Tomaso schon wieder flirten soll, muss hart für Michelle sein. Auch wenn sie die Antriebsfeder bei der Trennung war, tut so etwas sehr weh. Schließlich muss sie ihren Töchtern nun erklären, warum ihr Papi nicht mehr da ist...