Michelle Hunziker: Jetzt würgt sich Tochter Aurora eins rein

Wie Michelle nun berichtet, hatte ihre Tochter in der Vergangenheit gegenüber ihr gewaltige Ego-Probleme! So war vor allem Michelles Figur der Grund dafür, dass Aurora mit ihr nicht mehr an den Strand wollte. Die Beauty offenbart in der "ARD"-Show-"Frank Elstner, Noch eine Frage": "Bei mir war das mit Aurora: 'Sie wurde sehr, sehr gehänselt und gemobbt, weil sie immer mit mir verglichen wurde.' Und dann haben sie sie fotografiert und gesagt: 'Ach, die sieht schrecklich aus mit ihrer Cellulitis! Und die Mutter ist so topfit!' Das war ganz, ganz schlimm. Das hat sie so traumatisiert, dass sie dann von dem Moment nicht mehr mit mir an den Strand gekommen ist." Autsch! Eine Aussage, die Aurora sicherlich einen tiefen Stich versetzt! Bleibt somit eigentlich nur abzuwarten, wann Michelles Tochter zum Gegenschlag ausholt! Lange wird sie sich damit sicherlich keine Zeit lassen ...