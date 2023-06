Michelle Hunziker: Jubel-News 2 Monate nach der Geburt von Baby Cesare

Auf Instagram gewähren sowohl Aurora Ramazzotti als auch Oma Michelle Hunziker immer wieder private Einblicke in ihr Leben. Klar, dass sich da aktuell alles um Baby Cesare dreht. Der am 30. März geborene Spross der Tochter von Eros Ramazzotti ist der Stolz der Familie. Bereits zwei Monate ist es nun her, dass er das Licht der Welt erblickte. Grund genug für Oma Michelle ihm putzig mit einer Instagram-Story zu gratulieren: