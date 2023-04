Michelle Hunziker: Klatsche für Tomaso! Jetzt macht Eros sie wieder glücklich

"Erst vor einem Jahr habe ich begriffen, was ich wirklich will. Und wie wichtig es ist, ehrlich mit sich selbst zu sein", bekannte Michelle im Gespräch mit dem Designer Guido Maria Kretschmer. "Ich hatte die Nase voll davon, immer das 'Good Girl' und immer für alle da zu sein, außer für mich selbst." Deutliche Worte, die offenbar auch auf ihren Ex zielen. Immerhin schockierten die beiden im Januar 2022, also vor gut einem Jahr, mit der Bekanntgabe ihres Ehe-Aus. Die Übereinstimmung mit dem Zeitpunkt, an dem Michelle, wie sie nun sagt, für sich erkannte, was sie wirklich will, kann kaum Zufall sein. Vielmehr deutet ihre Aussage darauf hin, dass sowohl die Rolle des ewigen 'Good Girls' als auch ihre Beziehung mit Tomaso eben nicht das waren, was sie wirklich wollte.

Hinter der Fassade der glücklichen und strahlenden Bilderbuchfamilie scheint es schon länger gebrodelt zu haben, trotz vieler schöner gemeinsamer Momente, vor allem mit den beiden Töchtern Sole und Celeste. Wie schwer ihnen dennoch die Trennung fiel, zeigten die vergangenen Monate, als es immer wieder zu einer erneuten Annäherung der Ex-Partner zu kommen schien und viele Fans schon hoffnungsfroh auf die Verkündung eines Liebes-Comebacks warteten.