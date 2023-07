Michelle Hunziker nach Liebes-Aus mit Giovanni: Hinter den Kulissen hat es mit IHM gefunkt

Dass Davide optisch super in ihr Beute-Schema passt, ist nicht zu übersehen. Und auch professionell funken die beiden auf einer Wellenlänge: Anfang des Jahres haben sie gemeinsam einen Werbespot gedreht, bei dem es hinter den Kulissen offenbar ziemlich gefunkt hat, wie ein Backstage-Video zeigt. Jedenfalls halten Michelle und Davide seither Kontakt, folgen und liken einander eifrig auf Instagram. Es wäre nicht die erste Promi-Beziehung, die so beginnt.

Und Michelle macht kein Geheimnis daraus, dass sie nicht vorhat, mit Mitte vierzig in Sachen Liebe etwas anbrennen zu lassen. Das Beste daran, schon so viel erlebt zu haben, sagte sie kürzlich, sei, dass man richtig Lust hat, "einfach nur zu sagen: 'Weißt du was, ich muss ein Plus für dich sein, du musst positiv für mich sein.' Und man muss sich was geben, das Leben ist ja schon schwer genug." Gut möglich also, dass wir den hübschen Davide bald wieder sehen, als positives Plus an der Seite einer strahlenden Michelle, die ihren Bikini-Sommer in bewährter Tradition mit einem heißen Flirt genießt…