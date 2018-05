Michelle Hunziker NACKT: Heiße Fotos der 41-Jährigen

Moderatorin Michelle Hunziker ist mittlerweile 41 Jahre alt, hat mit Aurora Ramazzotti, Sole und Celeste Trussardi drei Kinder. Dennoch kann sich die Blondine noch immer sehen lassen. Und das macht sie auch und präsentiert sich am liebsten fast nackt!

Michelle Hunzikers Fans lieben ihre Bikini-Fotos

Fans, die sich durch Michelle Hunzikers Instagram-Account scrollen freuen sich bestimmt darauf, dass nun endlich wieder Sommer wird. Denn das bedeutet: Neue Bikini-Bilder von ihrer Michelle.

Böse Vorwürfe: Michelle Hunziker wehrt sich öffentlich

Die letzten sind von Anfang des Jahres. Trotzdem sind sie noch immer genau so heiß wie im Januar. Egal, ob Michelle im gelben Zweiteiler einen Freudensprung am Strand macht oder im blauen Bikini aus dem Wasser watet - ihre Fans sind begeistert von der leicht bekleideten 41-Jährigen.

In den Kommentaren überschütten sie sie nur so mit Komplimenten: "Perfekter Körper und perfekte Seele", schreibt einer von Michelle Hunzikers Anhängern. "Hübsche" und "Woow", so zwei weitere.

Auch Michelle Hunzikers älteste Tochter zeigt sich im Netz fast nackt

Doch nicht nur sie, sondern auch ihre älteste Tochter Aurora (21) hat eine perfekte Bikini-Figur. Das bewies das Mutter-Tochter-Gespann, als die beiden auf den Malediven in rosafarbenen Bikinis vor dem türkisenen Meer posierten.

Schnell war klar: Hier steht keine der anderen in irgendetwas nach. Die eine blond, die andere brünett, die eine 41 Jahre alt, die andere erst 21 - und doch zwei absolute Traumfrauen!"

Michelle Hunziker: "Das hätte sie früher nie getan"

Und obwohl Michelle Hunziker sich offenkundig selbst gerne fast nackt im Netz ihren Followern präsentiert, gab sie im Sommer 2017 in einem Interview zu, wie überwältigt sie war als sie zum ersten Mal heiße Bikini-Fotos ihrer Tochter sah, die diese im Griechenland-Urlaub schoss und im Netz teilte.

"Runde 4": Michelle Hunziker strahlt mit Babybauch!

"Das hätte sie früher nie getan, aber jetzt war ich auch baff, als ich es gesehen habe. Ich dachte mir: ,Hallo, was ist das denn?", verriet Michelle Hunziker damals im Interview mit "Bunte.de" und lachte. Der Grund, den sie damals als Auslöser für die Freizügigkeit ihrer Tochter ausmachte: "Weil sie verliebt ist. Wenn Kinder verliebt sind, dann sind sie auch viel selbstsicherer", so Michelle Hunziker. "Aber ich verstehe es. Ich hab geschmunzelt. Es ist ja auch kein schlimmes Foto."

Michelle Hunziker und Aurora Ramazzotti machen auch in Klamotten eine gute Figur

Offensichtlich versteht sie es! Knapp neun Monate später posierte Michelle Hunziker schließlich selbst an der Seite ihrer leicht bekleideten Tochter. Fast Nackt und unglaublich glücklich. Egal mit wie viel Stoff am Körper - Michelle Hunziker und ihre Tochter Aurora Ramazzotti strahlen einfach immer pure Lebensfreude aus.

Kein Wunder, dass das süße Mutter-Tochter-Paar die Moderations-Jobs beim italienischen "Wetten, dass...?" bekommen hat. Michelle Hunziker und Aurora Ramazzotti stehen also gemeinsam für "Vuoi Scomettere?" vor der Kamera - wenn auch dieses Mal sicherlich mit etwas mehr Stoff am Körper...