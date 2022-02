Michelle Hunziker: Öffentliche Liebesrache an Ex-Mann Tomaso!

Dass die eigene Noch-Ehefrau sich ausgerechnet beim Ex über ihren Trennungsschmerz hinwegtröstet, bei ihm eine starke Schulter zum Anlehnen findet – so was kratzt am Ego. Und Tomaso lässt im Interview deutlich raushängen, wie sehr er sich getroffen fühlt: "Heute weiß ich, dass Eros sagt, er wolle ihr helfen, die Negativität zu überwinden. Aber vielleicht hätte er zu anderen Zeiten da sein sollen." Und legt noch mal nach: "Es ist besser, wenn jeder an seinem Platz bleibt."

Doch da macht er die Rechnung definitiv ohne Michelle, die ihre emotionale Nähe zum Vater ihrer ältesten Tochter nutzt, um süße Liebes-Rache an ihrem eifersüchtigen Ex zu nehmen. Erst holte sie sich gelegentlich Sport-Tipps bei Eros, dann lud sie ihn in ihre neue Fernsehshow ein. Dass er zusagte, war wie eine Liebeserklärung. Denn der Sänger tritt nur selten im heimischen TV auf. "Nie im Leben hätte ich gedacht, dass er annehmen würde", jubelte Michelle überwältigt. "Wir standen schon seit 20 Jahren in Italien nicht mehr zusammen auf derselben Bühne!" Entsprechend groß war die Aufmerksamkeit, und sie enttäuschten ihr Publikum nicht: Die beiden waren so vertraut miteinander, dass man das Prickeln regelrecht spürte: Da lag definitiv Amore in der Luft! Wer weiß, vielleicht folgt dem Bühnen- ja auch ein Liebes-Comeback? Schließlich sind beide gerade Single. Abwarten, aber viel wichtiger ist im Moment die Botschaft von Michelle an ihren Ex: Ich bin wieder frei! Und du hast mir gar nichts mehr zu sagen …