Michelle Hunziker: Oha, das wusste bisher niemand!

Im italienischen Fernsehen feierte Michelle Hunzikers neue Show "Michelle Impossible" erst kürzlich Premiere. Nachdem es dort bereits zu einem Wiedersehen mit ihrem Ex-Mann Eros Ramazzotti kam, hieß sie nun auch ihre Tochter Aurora Ramazzotti als Gast in der Sendung willkommen. Aber ob sie sich deren Auftritt so vorgestellt hatte? Denn die 25-Jährige nahm kein Blatt vor den Mund und plauderte ausgiebig aus dem Nähkästchen. Ein Detail hatte Michelle nämlich über all die Jahre geheim gehalten, was Aurora nun ungehemmt der ganzen Welt verriet: