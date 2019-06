Michelle Hunziker: Oma mit 42!

Sie selbst ist schon in jungen Jahren Mama geworden und wünscht sich auch jetzt, noch einmal schwanger zu werden. Doch weil es bei Hunziker (42) mit dem eigenen Nachwuchs momentan nicht klappt, übt sie Druck auf Tochter Aurora Ramazzotti (22) aus – denn die soll Michelle endlich zur Oma machen…

Für sie ist „la familia“ das Wichtigste im Leben: Und deshalb hat Michelle auch ein ganz besonders enges Verhältnis zu ihren drei Töchtern. Aber es scheint, als würde sie mit ihrem aktuellen Wunsch die Beziehung zu ihrer Ältesten aufs Spiel setzen.

Michelle Hunziker ist im Baby-Fieber

Gegenüber "Closer" erklärt : „Klar würde ich mir noch ein Baby wünschen. Mal gucken, wann und ob etwas daraus wird…“ Sie könne sich aber auch gut vorstellen, Enkel zu bekommen – und das möglichst schnell. Doch genau solche Ansagen nerven Aurora! Sie sagt: „Mama will unbedingt, dass ich ihr bald einen Enkel schenke!“ Aber das sei ihr mit 22 noch viel zu früh. „Ich bin noch jung, jetzt nicht. Ich weiß nicht, was morgen passiert oder in zehn Jahren!“

Denn während Michelle in dem Alter, in dem ihre Tochter gerade ist, schon längst ein Baby in den Armen hielt, genießt Aurora ihre Freiheit und Unabhängigkeit, wie ein Blick auf ihren Instagram-Account beweist. Da zeigt sie sich beim Partymachen mit Freunden, im Fitnessstudio oder auf Reisen. Für ein Baby ist da gerade kaum Platz. Zwar ist Aurora schon über zwei Jahre mit ihrem Freund Goffredo zusammen, aber auch der ist noch längst nicht bereit, Papa zu werden – er steckt noch mitten in seiner Ausbildung zum Ingenieur.

Doch das alles scheint Michelle nicht sehen zu wollen. Sie wünscht sich ein Kind – und wenn schon kein eigenes, dann eben ein Enkelkind. Ein gefährlicher Ego-Trip…