Michelle Hunziker: Sex mit dem Ex! Jetzt kommt die Wahrheit ans Licht

Als Michelle Hunziker vor Kurzem in der italienischen Talkshow "Felicissima Sera" in Plauderlaune geriet und überraschend eine Sex-Beichte mit Ex Eros Ramazotti ablegte, fiel wohl dem ein oder andern Fan die Kinnlade nach unten. Die Moderatorin gestand nämlich vor laufender Kamera, dass sie und der Vater ihrer Tochter Aurora auch nach ihrer Trennung im Jahr 2002 "von Zeit zu Zeit, aus Gewohnheit" noch miteinander schliefen. Nun ruderte die frischgebackene Großmutter jedoch zurück.