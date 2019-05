Reddit this

Michelle Hunziker: So heiß ist ihre Bade-Mode für Aldi-Süd!

, Sonne und die neue Bademode von Hunziker! Auch wenn sich aktuell die hiesigen Temperaturen noch im Rahmen halten, sollten sich alle Modebewussten Strand-Fans die heißen Teile aus Michelles Kollektion nicht entgehen lassen.

Cathy Hummels: Das sind ihre ultimativen Sommer-Styling Tipps!

Michelle Hunziker stellt neue Bade-Kollektion vor

Dass Michelle das richtige -Händchen besitzt, ist definitiv nichts Neues. Immer wieder ist die Beauty dabei zu beobachten, wie sie einen Wow-Auftritt nach dem anderen hinlegt. Doch Michelle kann Mode nicht nur perfekt präsentieren, sondern auch selber entwerfen. Dies zeigt zumindest die neue Bademoden-Kollektion der Moderatorin für Aldi Süd. Bei einer fulminanten Fashion-Show wurden die heißen Teile gestern in München vorgestellt. Für Michelle ein ganz besonderer Moment.

Michelle präsentiert stolz ihre Bademoden-Kollektion für Aldi Süd: imago images / Spöttel Picture

Michelle ist überglücklich!

Wie die verrät, kann sie ihr Glück kaum fassen, dass sie selber ihre eigene Kollektion designen durfte. So erklärt sie auf der Bühne: "Ich hätte niemals gedacht, dass ich einmal auf dieser Seite stehen würde, auf der Seite der Designerin." Ebenfalls fügt sie hinzu: "Ich habe ein bisschen italienisches La Dolce Vita hineingebracht." Was für Hammer- ! Ob Michelle in der nächsten Zeit noch öfter den Design-Pinsel schwingen wird? Wir können gespannt sein und freuen uns schon jetzt!