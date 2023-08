Michelle Hunziker: Süße Baby-Beichte! Sie ist so dankbar

Aktuell urlaubt Michelle Hunziker mit ihrer ganzen Rasselbande auf Sardinien. Gemeinsam mit ihren Töchtern und Auroras kleiner Familie rund um Partner Goffredo Cerza und Baby Cesare genießt die hübsche Blondine ihre Familien-Zeit auf der italienischen Insel. Das Zusammensein mit all ihren Liebsten lässt die Vollblutmama nun so emotional werden, dass sie sich in ihrer Instagram-Story zu einer rührenden Beichte hinreißen ließ: