Michelle Hunziker: Tochter Aurora hat Corona!

Aurora meldet sich zu Wort

"Ich habe es aufgrund eines ungewöhnlichen Hustens gemerkt", erklärt Aurora in einem Video-Interview in der italienischen Fernsehsendung "Every Morning". Genaue Details zu ihren Symptomen scheint die 23-Jährige nicht verraten zu wollen. "Diese Krankheit ist sehr speziell", sagt sie nur. Wie die italienischen Zeitung "Corriere della Serra" berichtet, soll Aurora sich jedoch auf dem Weg der Besserung befinden. Bleibt zu hoffen, dass sie und ihr Freund sich bald wieder vollständig erholen.

Bisher ist nicht bekannt, ob andere Familienmitglieder ebenfalls infiziert sind. Vor einigen Tagen wurde der Geburtstag von Michelles Tochter Sole gefeiert. Gestern stand sie außerdem auf der Bühne und feierte mit ihren Promi-Kollegen. Die hübsche Moderatorin hat sich bisher allerdings noch nicht zu Wort gemeldet. Hoffentlich erfreut sie sich bester Gesundheit!

