Sie wünscht sich so sehr ein viertes Kind: Gerade erst betonte Michelle Hunziker (41) wieder einmal, wie gern sie noch mal Mama werden würde – und gab Tomaso Trussardi (35) die Schuld, dass sie noch nicht schwanger ist!

Die Moderatorin lässt keinen Zweifel daran, wie stark die Sehnsucht nach einem weiteren Geschwisterchen für Celeste (3), Sole (5) und Aurora (21) ist. Und mit Anfang 40 wird es so langsam auch Zeit, die weitere Familienplanung mit Tomaso in die Tat umzusetzen.

Michelle Hunziker wünscht sich ein Baby

Auch Michelles Fans werden scheinbar langsam ungeduldig: In einer Fragerunde auf wollten sie jüngst wissen, wie es mit weiterem Nachwuchs für die Moderatorin aussieht. „Es hängt nicht nur an mir, sondern auch an ihm“, sagte da – und schwenkte mit der Handykamera auf ihren Gatten. Der schaute ein bisschen peinlich berührt und murmelte nur Unverständ liches. Will er gar kein viertes Kind? Auf seinem eigenen Account erklärte er dann aber: „Wir arbeiten daran.“ Doch das klingt wenig romantisch, sondern eher wie eine Pflichterfüllung...

Erfüllt Tomaso ihr den Baby-Traum?

Dabei hat der Erbe eines -Imperiums schon so manche Kröte für seine berühmte Frau schlucken müssen. verriet mal: "Der hat das ganze Paket gekauft, Michelle-Paket! Mit einer Tochter und mit dem ganzen öffentlichen Leben. Er war diskreter, aber ist wirklich sehr cool damit umgegangen. Er hat so zwischendurch so das Gefühl: `Oh, ich habe keine Lust, jetzt wieder Paparazzi!´ Aber er ist sehr, sehr respektvoll auch."

Klingt so, als könne der Italiener ihr eigentlich keinen Wunsch abschlagen. Aber wer weiß - vielleicht üben die beiden schon längst. Vor einiger Zeit behauptet Michelle schließlich noch: "Ich habe immer gesagt, dass ich noch gerne ein Kind möchte. Und mal gucken, wir müssen sehen, was der liebe Gott entscheidet." Ein kleiner Junge fehlt schließlich noch bei ihrem Mädels-Trio...