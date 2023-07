Michelle Hunziker: Total innig! ER ist der neue Mann in ihrem Leben

Luigi Busà ist ein italienischer Karateka und Olympia-Sieger in der Sportart bei den Olympischen Spielen 2020 in Tokio. Klar, dass sich Michelle Hunziker da gerne einmal eine Trainingseinheit bei dem Vollprofi abholt. Sie schreibt zu Deutsch: "Immer noch voll mit Adrenalin. Von diesem Training mit einer ganz besonderen Person! Unser Olympia-Sieger. [...] Und es ist erst der Anfang einer langen Reise! Ich will alles erobern." Ob sie damit wohl auch das Herz des Sportlers meint?