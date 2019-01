Michelle Hunziker: Überraschende Hochzeits-News von Tochter Aurora

Aurora Hunziker schwebt immer noch auf Wolke Sieben mit ihrem Freund Goffredo Cerza. Der feurige Italiener begleitete sie schon öfters zu Veranstaltungen. Haben die beiden jetzt etwa den nächsten Schritt gewagt?

Hat Michelle mit diesem Kommentar das süße Geheimnis ausgeplaudert?

veröffentlichte kurz vor Silvester auf ihrem -Account einen Schnappschuss von Aurora, Goffredo und sich und schrieb dazu einen verdächtigen Kommentar: "Wenn die zukünftige Schwiegermutter sich auf das Foto schmuggelt." Ups, hat sich da etwa jemand verplappert? Hat der 25-Jährige seiner Freundin etwa ganz still und heimlich die Frage aller Fragen gestellt? Bisher äußerte sich noch keiner der Beteiligten zu den Gerüchten...

Michelle hatte Zweifel an Goffredo

2017 war Michelle noch nicht von dem neuen Freund ihrer Tochter begeistert. "Ich hab ihn bis jetzt dreimal gesehen, also ich kenne ihn jetzt nicht so gut. Aber das ist normal, sie sind jung. Jetzt muss sie erstmal gucken, ob er sie wirklich liebt und ob er es ernst meint, dann kann er in die Familie kommen!", sagte sie damals gegenüber „Promiflash“. Scheint so, als ob er sie endlich vom Gegenteil überzeugen konnte.