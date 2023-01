Michelle Hunziker & Eros Ramazotti: Liebes-Sensation! Das Gefühlschaos bringt sie wieder zusammen

Ob mit Küssen in ihrer TV-Show oder einem gemeinsamen Aufrtitt im Musikvideo zu seinem Song "Ama": Dass kein Tropfen böses Blut zwischen dem Ex-Paar fließt, sondern die Moderatorin und der Sänger echte, tiefe Gefühle füreinander empfinden, stellen die beiden immer wieder unter Beweis. Schon öfter wurde deshalb über ein Liebes-Comeback gemunkelt. Verständlich bei diesem tollen Verhältnis!

Und schließlich gab Eros Michelle damals nur den Laufpass, weil die heute 45-Jährige lange in den Fängen einer Sekte („Krieger des Lichts“) war und sich nach einem Liebes-Ultimatum gegen ihn entschied. Doch Eros hat ihr längst verziehen: "Michelle ist meine große Liebe gewesen", gestand der 59-Jährige jetzt in der TV-Show "Domenica In" und ließ dabei tief in seine Seele blicken.

Und tatsächlich, der Zeitpunkt für eine neu entfachte Liebe könnte nicht besser sein: Eros und Michelle hatten nach ihrer Trennung im Jahr 2002 jeweils neue Partner gefunden, Kinder bekommen. Jetzt sind beide nach so langer Zeit gleichzeitig wieder Single. Passend auch, dass ihre gemeinsame Tochter Aurora schwanger ist und die anstehende Geburt ihres ersten Enkelkindes die Großeltern automatisch wieder zusammenbringt. "Gefühle kann man nicht in einem Käfig halten", singt Eros übrigens in "Ama". Hoffentlich lässt Michelle ihre bald auch frei...