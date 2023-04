Michelle Hunziker & Eros Ramazzotti: Kuschelfoto aufgetaucht! Es ist wieder wie früher

So teilt Michelle Hunziker nämlich nun einen ganze besonderen Schnappschuss mit ihren Fans, auf dem zu sehen ist, wie Opa-Eros seinen süßes Enkel liebevoll in den Armen hält! Michelle schmiegt sich dabei an die beiden an und lässt damit definitiv die Fan-Euphorie überkochen. Unter dem Foto ist zu lesen: "Schönes Bild von der Familien, die trotz der Ereignisse des Lebens vereint sind" sowie "Wie lange haben wir alle von diesem Moment geträumt! Wunderbar." Wow! Mehr Begeisterung geht wohl kaum! Ob Michelle in der nächsten Zeit wohl noch mehr Familienbilder teilen wird? Wir können gespannt sein und freuen uns schon jetzt!

Auch interessant